Automobilist rijdt vier schapen dood in Waalwijk en gaat ervandoor

Op het Westeinde in Waalwijk zijn in de nacht van zondag op maandag vier losgebroken schapen aangereden door een automobilist. Dat meldt Omroep Brabant. De bestuurder stopte na de aanrijding niet, maar reed door.

Eén schaap overleefde de aanrijding niet, drie andere dieren raakten zwaargewond. De schapen waren er dusdanig slecht aan toe dat de politie, bij gebrek aan een dierenarts, ze uiteindelijk uit hun lijden heeft moeten verlossen, schrijft de regionale omroep.

Er liepen nog meer schapen rond, die zijn bij elkaar gebracht. De politie probeert te achterhalen van wie de schapen zijn en wie de automobilist is die na het ongeluk doorreed.