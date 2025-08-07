Dode bij zwaar auto-ongeluk in Waalwijk

Bij een ernstig verkeersongeval op de Altenaweg in Waalwijk is een inzittende van een personenauto om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt, omdat de familie nog niet is geïnformeerd.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.