Verloren lading op A59 zorgt voor enorme file: tot 70 minuten vertraging

Door verloren lading die op de weg is gevallen, staat het verkeer op de A59 tussen Waalwijk en Vlijmen in Noord-Brabant donderdag tijdens de ochtendspits muurvast. De vertraging is rond 08.00 uur volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie opgelopen tot zo'n 70 minuten.

Ook de ANWB wijst weggebruikers op de file en raadt mensen die naar Den Bosch moeten aan om te rijden via Breda en Tilburg. Volgens de organisatie is een lading puin op het wegdek beland. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten.