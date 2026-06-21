Motorblok uit auto geslingerd bij ernstig ongeluk in Brabant

Een automobilist is zondagavond zwaargewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval op de N267 tussen Veen en Andel. De bestuurder raakte van de weg, botste tegen een boom en sloeg vervolgens over de kop. De auto kwam ondersteboven in de berm tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur. Door de klap raakten brokstukken verspreid over beide rijbanen. Ook het motorblok werd uit het voertuig geslingerd, schrijft Omroep Brabant.

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Ernstig gewond

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast meerdere ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die landde in een nabijgelegen weiland om medische assistentie te verlenen.

Volgens de politie heeft de bestuurder ernstige verwondingen opgelopen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de bestuurder is nog niets bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat.

De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. De N267 is voorlopig afgesloten voor verkeer.