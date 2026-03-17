Motorrijder overleden bij ernstig ongeval in Valkenswaard

Bij een ernstig verkeersongeval in Valkenswaard is dinsdagavond een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur op de Dommelseweg, meldt de politie.

Het gaat om een eenzijdig ongeval. Volgens een correspondent ter plaatse raakte de motorrijder in de bocht een stoeprand. Vervolgens kwam het slachtoffer tegen een boom tot stilstand.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat het slachtoffer ter plekke is overleden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. De politie roept mensen die het ongeval hebben gezien op om zich te melden. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844.