Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Motorrijder overleden bij ernstig ongeval in Valkenswaard

Ongeluk

Vandaag, 21:01 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Bij een ernstig verkeersongeval in Valkenswaard is dinsdagavond een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur op de Dommelseweg, meldt de politie.

Het gaat om een eenzijdig ongeval. Volgens een correspondent ter plaatse raakte de motorrijder in de bocht een stoeprand. Vervolgens kwam het slachtoffer tegen een boom tot stilstand.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat het slachtoffer ter plekke is overleden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. De politie roept mensen die het ongeval hebben gezien op om zich te melden. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.