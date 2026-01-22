Fietsster overleden na ongeluk met auto

Ongeluk
Vandaag, 19:36 - Update: 2 uur geleden
Een vrouw is donderdagmiddag met een auto in botsing gekomen aan de Dommelseweg in het Brabantse Valkenswaard. Zij zat op de fiets, maar overleed na de botsing aan haar verwondingen.
De vrouw kon nog naar het ziekenhuis gebracht worden, maar overleed daar alsnog. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.
