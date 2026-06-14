Scooterrijder (16) zwaargewond na botsing tegen boom, politie zoekt automobilist

Een 16-jarige jongen uit Waalwijk is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een scooterongeluk op de Schoorstraat in Udenhout. De politie onderzoekt of hij mogelijk moest uitwijken voor een tegemoetkomende auto en is op zoek naar de bestuurder.

Het ongeluk gebeurde rond 01.15 uur. De jongen reed samen met een 17-jarig meisje uit Kaatsheuvel op de scooter toen hij de macht over het stuur verloor en tegen een boom botste.

Traumahelikopter opgeroepen

Door de klap werden de bestuurder en zijn passagier van de scooter geslingerd. Ze kwamen op het wegdek terecht.

De jongen was er zo ernstig aan toe dat hij direct met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar vanwege de ernst van zijn verwondingen kon daar niet op worden gewacht.

Het meisje werd nagekeken door ambulancepersoneel. Zij bleek niet gewond, maar ging voor de zekerheid naar de huisartsenpost voor controle.

Politie zoekt bestuurder

Volgens de politie bestaat het vermoeden dat de scooterrijder moest uitwijken voor een tegemoetkomende auto. Daarom wil de politie graag in contact komen met de bestuurder van dat voertuig.

De scooter en de boom raakten zwaar beschadigd. De Schoorstraat bleef urenlang afgesloten voor onderzoek door het Team Verkeer. Ook getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren worden gevraagd zich bij de politie te melden.