OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Scooterrijder (16) zwaargewond na botsing tegen boom, politie zoekt automobilist

Ongeluk

Vandaag, 12:42

Link gekopieerd

Een 16-jarige jongen uit Waalwijk is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een scooterongeluk op de Schoorstraat in Udenhout. De politie onderzoekt of hij mogelijk moest uitwijken voor een tegemoetkomende auto en is op zoek naar de bestuurder.

Het ongeluk gebeurde rond 01.15 uur. De jongen reed samen met een 17-jarig meisje uit Kaatsheuvel op de scooter toen hij de macht over het stuur verloor en tegen een boom botste.

Traumahelikopter opgeroepen

Door de klap werden de bestuurder en zijn passagier van de scooter geslingerd. Ze kwamen op het wegdek terecht.

De jongen was er zo ernstig aan toe dat hij direct met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar vanwege de ernst van zijn verwondingen kon daar niet op worden gewacht.

Het meisje werd nagekeken door ambulancepersoneel. Zij bleek niet gewond, maar ging voor de zekerheid naar de huisartsenpost voor controle.

Politie zoekt bestuurder

Volgens de politie bestaat het vermoeden dat de scooterrijder moest uitwijken voor een tegemoetkomende auto. Daarom wil de politie graag in contact komen met de bestuurder van dat voertuig.

De scooter en de boom raakten zwaar beschadigd. De Schoorstraat bleef urenlang afgesloten voor onderzoek door het Team Verkeer. Ook getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren worden gevraagd zich bij de politie te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.