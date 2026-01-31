Man (24) overleden door botsing op N264 in Uden

Bij een ongeval op de Lippstadtsingel (N264) in Uden is zaterdagavond een 29-jarige man om het leven gekomen. Hij was de bestuurder van een van de twee auto's die op elkaar botsten.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar hulp mocht voor het slachtoffer uit Uden niet meer baten. De bestuurder van de andere auto raakte niet gewond.

De politie onderzoekt het ongeval. Over de toedracht is nog niets bekend.