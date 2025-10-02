Fietser overleden na ongeval met vrachtwagen in Uden

Ongeluk
Vandaag, 15:42
Een 80-jarige man uit Boekel is donderdag overleden door een botsing met een vrachtwagen in het Noord-Brabantse Uden. Dat meldt de politie.
Het ongeluk tussen de fietser en het voertuig gebeurde op de Liessentstraat. Een speciaal team doet onderzoek naar het ongeluk.
