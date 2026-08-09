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Twee meisjes zwaargewond na ongeluk op A50 bij Uden

Ongeluk

Gisteren, 20:05

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Twee minderjarige meisjes zijn zondagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Uden. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. De meisjes zaten met een Belgische familie in een auto die van de weg raakte en ondersteboven in een sloot terechtkwam. De twee zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 17.45 uur. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Hoe de auto van de weg kon raken, is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.

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Meer minderjarigen in de auto

De politiewoordvoerder laat weten dat er naast de twee meisjes nog meer minderjarigen in de auto zaten. Hoeveel dat er precies waren, kan de politie niet delen. In totaal zaten zeven mensen in het voertuig. Ze komen allemaal uit België.

Of er nog meer gewonden zijn, kon de woordvoerder ook nog niet zeggen.

A50 tijdelijk afgesloten

De A50 richting Eindhoven werd na het ongeluk afgesloten. Rond 19.30 uur kon één rijstrook weer worden vrijgegeven.

Door Redactie Hart van Nederland
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