'Gratis boodschappen' op straat: buurt massaal op de been na ongeluk met vracht

Geluk bij een ongeluk? Zondagavond ging het mis met een vrachtwagen die op de kruising van de Lage Witsiebaan in Tilburg stond te wachten bij het rode licht, meldt Omroep Brabant. Tijdens het optrekken kwam de vracht plots los, wat resulteerde in een wegdek bezaaid met zuivelproducten. Buurtbewoners lieten er geen gras over groeien, en kwamen gelijk met een boodschappentas in de hand ter plaatse.

De vrachtwagen vervoerde op dat moment een vracht voor een grote supermarktketen. Zodra het licht groen werd en de chauffeur zijn gaspedaal intrapte, schoten de karren in de laadbak opeens los. De karren rolden naar achter, dwars door de scharnieren van de gesloten achterdeur heen, en kwamen vervolgens met een rotklap op het asfalt terecht.

Glibberige taferelen

Het hele wegdek zat onder de yoghurt, pudding, kwark, vla en boter. Door de lichte regen op dat moment stroomde de vloeibare zuivelexplosie ook nog eens verder de weg op. Genoeg pakken zuivel overleefden de smak wel, maar voor de chauffeur in zijn eentje was het onbegonnen werk om alles op te ruimen. Enigszins ten einde raad vroeg hij de toegestroomde omstanders om dan maar wat mee te nemen.

Dat hoefde hij ze niet twee keer te vertellen. Boodschappentassen en kratten werden uit de kast gehaald, buren werden opgetrommeld en de handjes werden uit de mouwen gestoken. Tussen de ontplofte kuipjes en pakken lag nog genoeg bruikbaars, kofferbakken vol zelfs. De politie maakte een einde aan het gratis rondje boodschappen toen er gevaarlijke situaties ontstonden met de voetgangers op de weg.

Door het ongeval en de opruimwerkzaamheden was één van de rijbanen nog enige tijd dicht. Niemand raakte gewond bij het incident.