Uitwijken voor gestrande vrachtwagen gaat mis: flinke crash in Tilburg

Op de Burgemeester Bechtweg in Tilburg is woensdagmiddag een bakwagen hard achterop een gestrande vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de bakwagen raakte gewond en is nagekeken in de ambulance. Dat meldt Omroep Brabant.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. De bestuurder reed achter een andere bakwagen die plotseling scherp naar links stuurde, aldus de omroep. Die chauffeur bleek uit te wijken voor een vrachtwagen met pech die op de weg stond.

De bakwagen boorde zich met de bijrijderskant achter in de vrachtauto. Daar zat op dat moment niemand. De compagnon van de bestuurder had kort daarvoor besloten om met zijn eigen auto te gaan.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.