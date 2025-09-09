Hulpdiensten halen man uit kanaal Tilburg na grote zoekactie

In het kanaal langs de Goirkekanaaldijk in Tilburg is maandagavond laat een man uit het water gehaald. Volgens een correspondent ter plaatse is hij in kritieke toestand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat een bewoner rond 22.45 uur een harde plons hoorde. Vanuit zijn raam zag hij beweging in het donkere water en belde direct het alarmnummer.

Hulpdiensten rukten daarop met groot materieel uit. Brandweerduikers gingen het kanaal in en zochten bijna een half uur lang naar de drenkeling.

Reanimatie

De man werd uiteindelijk onder water gevonden. Hulpverleners begonnen direct met reanimeren en kregen hem weer bij bewustzijn.

Hoe de man in het water terechtkwam, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met meerdere scenario’s.