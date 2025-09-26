Terug

Man (34) valt tientallen meters uit kraan Tilburg en raakt zwaargewond

Ongeluk

Vandaag, 12:12

Op de Havendijk in Tilburg is vrijdagochtend een ernstig bedrijfsongeval gebeurd. Een 34-jarige man viel uit een kraan en raakte zwaargewond. Volgens een woordvoerder van de politie viel hij ongeveer 50 meter naar beneden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats in het oostelijke deel van Tilburg, aan de Havendijk. Omroep Brabant meldt dat het om een onderhoudstechnicus uit België gaat die met de lift de kraan in moest. De lift viel vervolgens naar beneden. Veel hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Volgens de omroep was de man na het ongeluk niet aanspreekbaar.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Omdat het om een bedrijfsongeval gaat, doet de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoek. De politie ondersteunt dat onderzoek.

Hart van Nederland/ANP

