Dode (82) bij ernstig ongeval in Tilburg, motorblok uit auto geslingerd

Bij een ernstig ongeval in Tilburg is vrijdagmiddag een 82-jarige man om het leven gekomen. Een vrouw (79) raakte gewond. Dat meldt de politie. Op beelden is te zien dat de ravage groot is: het motorblok is uit de auto geslingerd en de weg ligt bezaaid met brokstukken.

Het ongeval gebeurde rond 16.00 uur aan de Blaakweg. Het motorblok kwam terecht aan de andere kant van de weg. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse en ook een traumahelikopter is geland.

De man is nog gereanimeerd, maar hulp mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke. De vrouw uit Goirle is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Eenzijdig ongeval

De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Vermoedelijk ging het om een eenzijdig ongeval, aldus de politie. Volgens een correspondent ter plaatse botste de auto tegen een verkeerszuil. De weg is aan beide kanten dicht.