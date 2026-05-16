Auto vliegt tegen verkeerspaal in Tilburg: zes gewonden

Bij een zware nachtelijke crash op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn zes jonge inzittenden gewond geraakt. De auto vloog van de weg en botste hard tegen een verkeerspaal. De 18-jarige bestuurder testte voorlopig positief bij een blaastest.

Hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer ondersteunde ambulancepersoneel bij de hulpverlening aan de slachtoffers. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen Omroep Brabant dat "veelal tieners" gaat. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend.

Blaastest positief

Bij de bestuurder is bloed afgenomen voor verder onderzoek. "De blaastest was voorlopig positief, maar er moet nog een definitieve test worden uitgevoerd", laat een politiewoordvoerder weten.

Na het ongeluk werd de Ringbaan Noord afgesloten zodat de politie onderzoek kon doen naar de toedracht van de crash. Omwonenden zeggen tegen Omroep Brabant dat er op de weg 's nachts vaak extreem hard wordt gereden. Of dat ook bij dit ongeluk een rol speelde, is nog niet duidelijk.