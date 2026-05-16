Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Auto vliegt tegen verkeerspaal in Tilburg: zes gewonden

Ongeluk

Vandaag, 08:18

Link gekopieerd

Bij een zware nachtelijke crash op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn zes jonge inzittenden gewond geraakt. De auto vloog van de weg en botste hard tegen een verkeerspaal. De 18-jarige bestuurder testte voorlopig positief bij een blaastest.

Hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer ondersteunde ambulancepersoneel bij de hulpverlening aan de slachtoffers. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen Omroep Brabant dat "veelal tieners" gaat. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend.

Blaastest positief

Bij de bestuurder is bloed afgenomen voor verder onderzoek. "De blaastest was voorlopig positief, maar er moet nog een definitieve test worden uitgevoerd", laat een politiewoordvoerder weten.

Na het ongeluk werd de Ringbaan Noord afgesloten zodat de politie onderzoek kon doen naar de toedracht van de crash. Omwonenden zeggen tegen Omroep Brabant dat er op de weg 's nachts vaak extreem hard wordt gereden. Of dat ook bij dit ongeluk een rol speelde, is nog niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.