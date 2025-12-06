Slingerende bestuurder knalt op pijlwagen op A58 bij Tilburg

Op de A58 bij Tilburg is net voor middernacht een auto met flinke kracht tegen een pijlwagen gereden die werkzaamheden moest beveiligen. De pijlwagen werd aan de zijkant geraakt en draaide door de klap. De bestuurder van de auto raakte daarbij gewond.

Getuigen hadden op de A16 bij Breda al melding gemaakt van hetzelfde voertuig vanwege opvallend slingerend rijgedrag, meldt een correspondent ter plaatse. Kort daarna ging het mis bij Tilburg.

Politie, brandweer en ambulance kwamen direct ter plaatse. Omdat de bestuurdersdeur tegen de vangrail stond, moest de brandweer een hulpverleningsvoertuig met kraan inzetten om de auto iets van de vangrail te tillen. Pas toen kon het ambulancepersoneel het slachtoffer bereiken.

De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt de toedracht.