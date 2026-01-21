Automobilist overleden na zware crash op A58 bij Tilburg

Een automobilist is dinsdagavond overleden bij een ernstig ongeval op de A58 bij Tilburg. Het ongeluk gebeurde tussen de afritten Tilburg-Centrum en Tilburg-Reeshof. De auto moest vermoedelijk uitwijken, raakte van de weg en sloeg meerdere keren over de kop.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De bestuurder werd door de brandweer uit het zwaar beschadigde voertuig bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter werd ingezet en landde in de berm naast de snelweg.

Snelle hulp

Ondanks de snelle hulp overleed de bestuurder later die nacht aan zijn verwondingen, bevestigt de politie woensdag aan Omroep Brabant. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.

Door het ongeval was de A58 lange tijd afgesloten. De snelweg werd tijdelijk in beide richtingen dichtgezet om hulpverlening en onderzoek mogelijk te maken. Op beelden is te zien dat de auto na de crash volledig was verwoest. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.