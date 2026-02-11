Volg Hart van Nederland
Man (41) overleden nadat hij uit auto wordt geslingerd in sloot in Terheijden

Ongeluk

Vandaag, 14:36 - Update: 34 minuten geleden

Een 41-jarige man uit Terheijden is woensdagochtend overleden bij een verkeersongeluk op de Moerdijkseweg. Zijn auto raakte van de weg en kwam in een weiland terecht, naast een sloot.

Een andere automobilist zag het ongeluk gebeuren en belde direct 112, meldt Omroep Brabant. Volgens deze getuige kwam de bestuurder buiten de auto terecht en lag hij in het water.

Hulpverleners kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De Moerdijkseweg werd na het ongeluk tijdelijk afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

