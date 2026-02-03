Jonge automobilist (18) komt om bij botsing tegen boom in Stevensbeek

In Stevensbeek is dinsdag een 18-jarige man om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval. Dat meldt de politie.

De automobilist, afkomstig uit Sambeek, een dorp in de gemeente Land van Cuijk, reed met zijn auto tegen een boom. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om eerste hulp te verlenen, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.