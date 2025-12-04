21-jarige vrouw overleden bij botsing met stadsbus in Steenbergen

Een 21-jarige vrouw uit Dinteloord is overleden door een ongeval met een stadsbus en een personenauto in het Brabantse Steenbergen, meldt de politie. Reanimatie mocht voor de vrouw niet meer baten.

Het ongeval gebeurde donderdagavond aan de Dinteloordseweg in die plaats. Meerdere personen raakten lichtgewond. De toedracht van het ongeval is nog niet bekend.