Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Auto vliegt van A59 na verkeersruzie, bestuurder gewond en ree doodgereden

Ongeluk

Vandaag, 16:35

Link gekopieerd

Een verkeersruzie op de A59 bij Sprang-Capelle is woensdagmiddag flink uit de hand gelopen. Twee automobilisten kregen ruzie, waarna de auto's met elkaar in botsing kwamen. Eén van de voertuigen raakte van de weg en kwam zwaar beschadigd in een sloot terecht. De bestuurder van de andere auto ging er na het ongeluk vandoor.

De wagen schoot na de klap door de berm en reed daarbij een ree dood. Daarna eindigde de auto in het water naast de snelweg. De bestuurder zat bekneld in het wrak en moest door de brandweer worden bevrijd.

Slachtoffer naar ziekenhuis

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. Volgens een 112-correspondent is het slachtoffer met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar beschadigde voertuig later weggetakeld.

Door het ongeval liep het verkeer op de A59 flink vast. Automobilisten moesten rekening houden met een lange file tussen Sprang-Capelle en Raamsdonk.

Politie zoekt doorgereden bestuurder

De bestuurder die het ongeluk zou hebben veroorzaakt, ging er na de botsing vandoor. De politie is daarom op zoek naar deze automobilist. Over de identiteit van de bestuurder is nog niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.