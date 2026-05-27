Auto vliegt van A59 na verkeersruzie, bestuurder gewond en ree doodgereden

Een verkeersruzie op de A59 bij Sprang-Capelle is woensdagmiddag flink uit de hand gelopen. Twee automobilisten kregen ruzie, waarna de auto's met elkaar in botsing kwamen. Eén van de voertuigen raakte van de weg en kwam zwaar beschadigd in een sloot terecht. De bestuurder van de andere auto ging er na het ongeluk vandoor.

De wagen schoot na de klap door de berm en reed daarbij een ree dood. Daarna eindigde de auto in het water naast de snelweg. De bestuurder zat bekneld in het wrak en moest door de brandweer worden bevrijd.

Slachtoffer naar ziekenhuis

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. Volgens een 112-correspondent is het slachtoffer met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar beschadigde voertuig later weggetakeld.

Door het ongeval liep het verkeer op de A59 flink vast. Automobilisten moesten rekening houden met een lange file tussen Sprang-Capelle en Raamsdonk.

Politie zoekt doorgereden bestuurder

De bestuurder die het ongeluk zou hebben veroorzaakt, ging er na de botsing vandoor. De politie is daarom op zoek naar deze automobilist. Over de identiteit van de bestuurder is nog niets bekend.