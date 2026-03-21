Lichaam gevonden in kanaal bij Son en Breugel

Ongeluk

Vandaag, 11:27 - Update: 42 minuten geleden

In het water naast de Kanaaldijk Noord in het Brabantse Son en Breugel is zaterdagochtend een lichaam gevonden. Dat meldt de politie op X.

Het lichaam werd rond 09.00 uur ontdekt door een fietser, die direct de hulpdiensten inschakelde. De persoon is inmiddels uit het water gehaald. De forensische opsporing is gestart met onderzoek naar de doodsoorzaak en de identiteit van het slachtoffer. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Vanwege de vondst is een deel van de Kanaaldijk Noord afgesloten voor verkeer. Ook het scheepvaartverkeer is tijdelijk stilgelegd.

Door Redactie Hart van Nederland

