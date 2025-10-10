Terug

Fietser (91) overlijdt na botsing met vrachtwagen in Schijndel

Ongeluk

Vandaag, 20:01

Een ongeluk in het Brabantse Schijndel heeft vrijdagmiddag het leven gekost aan een 91-jarige fietser. De man kwam in botsing met een vrachtwagen op de kruising van de Boxtelseweg en Langeweg. Hulpdiensten rukten met spoed uit, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. De fietser overleed ter plekke aan zijn verwondingen, laat de politie weten.

De kruising werd na het ongeluk deels afgesloten zodat de politie en verkeersongevallenanalyse hun onderzoek konden doen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

De vrachtwagenchauffeur wordt opgevangen en is gehoord als getuige. De politie roept mensen op die het ongeluk hebben zien gebeuren of dashcambeelden hebben, om zich te melden.

