Dodelijk ongeluk op N263 bij Rijsbergen: auto knalt frontaal op vrachtwagen

Ongeluk

Vandaag, 09:22

Op de N263 bij Rijsbergen is zaterdagochtend vroeg een automobilist om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Volgens de politie kwam het voertuig van het slachtoffer door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht en botste daar frontaal op een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur in de ochtend. Voor de bestuurder van de auto kwam alle hulp te laat. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Hoe de auto precies op de verkeerde weghelft terechtkwam, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt het ongeval en spreekt daarbij ook met getuigen.

De N263 was een tijdlang afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven en om onderzoek te doen naar de toedracht. De vrachtwagen liep bij de botsing forse schade op, maar kon later worden weggesleept.

De identiteit van het overleden slachtoffer is door de politie nog niet bekendgemaakt.

Hart van Nederland / ANP

