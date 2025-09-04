Dode bij frontale botsing tussen auto's op Bredaseweg in Rijsbergen

Een persoon is overleden door een verkeersongeluk in het Noord-Brabantse Rijsbergen woensdagavond, meldt de politie donderdag. Rond 18.30 uur vond een frontale botsing plaats tussen de auto van het dodelijke slachtoffer en een ander voertuig op de Bredaseweg.

De andere bestuurder moest naar het ziekenhuis.

De politie meldt dat de auto van het dodelijke slachtoffer door een onbekende oorzaak op de andere weghelft terechtkwam. Er wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren.

ANP