Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Dode bij frontale botsing tussen auto's op Bredaseweg in Rijsbergen

Dode bij frontale botsing tussen auto's op Bredaseweg in Rijsbergen

Ongeluk

Vandaag, 11:18

Link gekopieerd

Een persoon is overleden door een verkeersongeluk in het Noord-Brabantse Rijsbergen woensdagavond, meldt de politie donderdag. Rond 18.30 uur vond een frontale botsing plaats tussen de auto van het dodelijke slachtoffer en een ander voertuig op de Bredaseweg.

De andere bestuurder moest naar het ziekenhuis.

De politie meldt dat de auto van het dodelijke slachtoffer door een onbekende oorzaak op de andere weghelft terechtkwam. Er wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.