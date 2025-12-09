Vrachtwagen zwaar toegetakeld na ongeluk op N69 bij Riethoven

Een vrachtwagen is dinsdagochtend bij Riethoven van de weg gekanteld. De cabine kwam met de neus omhoog in de berm tot stilstand, terwijl de oplegger op zijn zijkant verder naar beneden schoof. Door het ongeluk is de N69 in beide richtingen tot in de avond afgesloten.

De chauffeur raakte op de Westparallel (N69) de weg kwijt in de richting van Veldhoven. Door het kantelen van de cabine lekte er veel brandstof in de berm. Hoewel de ravage groot is, had de bestuurder geluk: hij raakte niet gewond.