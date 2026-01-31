Grote ravage na botsing met drie voertuigen op N284 in Reusel

In het Noord-Brabantse Reusel is zaterdagmiddag een ernstig ongeval gebeurd waarbij drie voertuigen betrokken waren. Op beelden is te zien dat de schade groot is en dat brokstukken verspreid over de weg liggen. Volgens een correspondent ter plaatse zijn meerdere mensen gewond geraakt.

Op de N284, ter hoogte van De Hoeven, botsten rond 17.45 uur drie auto's op elkaar. In een van de voertuigen zou een gezin met een klein kind zitten. De inzittenden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, aldus de correspondent. Om hoeveel gezinsleden het gaat, is onbekend. Ook is het niet bekend of de inzittenden van de andere voertuigen gewond zijn geraakt.

Het ongeluk gebeurde op het moment dat meerdere voertuigen vanuit Reusel richting Bladel reden. Het verkeer moest plotseling stoppen voor een auto die linksaf wilde slaan. Een bestelbus zag de stilstaande file te laat en botste op een personenauto waarin het gezin zat.

Auto draait op andere weghelft

Door de klap werd de auto met het gezin doorgeduwd tegen het voertuig ervoor, meldt de correspondent. Het middelste voertuig schoot vervolgens los, draaide rond en kwam op de andere weghelft tot stilstand. Op beelden is te zien dat meerdere ambulances ter plaatse kwamen.

Over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.