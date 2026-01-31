Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote ravage na botsing met drie voertuigen op N284 in Reusel

Ongeluk

Vandaag, 18:19 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In het Noord-Brabantse Reusel is zaterdagmiddag een ernstig ongeval gebeurd waarbij drie voertuigen betrokken waren. Op beelden is te zien dat de schade groot is en dat brokstukken verspreid over de weg liggen. Volgens een correspondent ter plaatse zijn meerdere mensen gewond geraakt.

Op de N284, ter hoogte van De Hoeven, botsten rond 17.45 uur drie auto's op elkaar. In een van de voertuigen zou een gezin met een klein kind zitten. De inzittenden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, aldus de correspondent. Om hoeveel gezinsleden het gaat, is onbekend. Ook is het niet bekend of de inzittenden van de andere voertuigen gewond zijn geraakt.

Het ongeluk gebeurde op het moment dat meerdere voertuigen vanuit Reusel richting Bladel reden. Het verkeer moest plotseling stoppen voor een auto die linksaf wilde slaan. Een bestelbus zag de stilstaande file te laat en botste op een personenauto waarin het gezin zat.

Auto draait op andere weghelft

Door de klap werd de auto met het gezin doorgeduwd tegen het voertuig ervoor, meldt de correspondent. Het middelste voertuig schoot vervolgens los, draaide rond en kwam op de andere weghelft tot stilstand. Op beelden is te zien dat meerdere ambulances ter plaatse kwamen.

Over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.