Ruzies lopen uit de hand in Oss: auto in tuin, man gewond bij steekincident

Ongeluk

Vandaag, 19:22

Het was maandagmiddag onrustig in Oss. Aan de Schaepmanlaan liep een verkeersruzie volledig uit de hand en enkele uren later raakte ook een man gewond bij een steekincident aan het Vossehol.

Bij de verkeersruzie aan de Schaepmanlaan botsten twee auto's, waarna een vechtpartij ontstond tussen meerdere betrokkenen. Eén van de auto's kwam uiteindelijk in de voortuin van een woning terecht, zoals je in bovenstaande video ziet. Volgens de politie waren in totaal vijf mensen betrokken bij het incident.

Mensen uit auto's getrokken

De ruzie zou eerder al in het verkeer zijn begonnen. Op de Schaepmanlaan escaleerde de situatie verder. Mensen zouden elkaar uit de auto's hebben getrokken en vervolgens op de vuist zijn gegaan.

Bij de ruzie liep één persoon een hoofdwond op. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer ter plaatse. Ook een inzittende van de auto die in de voortuin belandde, is nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is aangehouden.

Steekincident

Later op de middag, rond 16.40 uur, ging het opnieuw mis in Oss. Aan het Vossehol raakte een man gewond bij een steekincident. Volgens de politie ging daar een ruzie op straat aan vooraf.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. Het gaat om een man uit Oss. De politie doet buurtonderzoek en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland

