Dode vrouw in woning Oss, kindje naar ziekenhuis gebracht

In een woning aan de Oude Litherweg in Oss is zondag een overleden vrouw gevonden. In het huis was ook een jong kind, vertelt de politie. Dat kind is naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien hoe ambulancemedewerkers een baby-autostoeltje de ziekenwagen indragen.

'Wij doen daar onderzoek naar de toedracht van het overlijden', schrijft de politie op X. De politie houdt vooralsnog rekening met alle scenario's, aldus een woordvoerder.