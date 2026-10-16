Dode en gewonde bij ernstig ongeluk tussen twee auto's in Oploo

Bij een ernstig verkeersongeval in het Brabantse Oploo is vrijdagochtend een persoon om het leven gekomen. Een tweede persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de Tweede Stichting, waar twee personenauto's met elkaar in botsing kwamen.

De aanrijding vond iets na 09.30 uur plaats. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Identiteit slachtoffers nog onbekend

"Het gaat om een dodelijk verkeersongeval waarbij twee auto's betrokken waren. Eén persoon is hierbij overleden en een tweede persoon is naar het ziekenhuis vervoerd", laat een woordvoerder van de politie Oost-Brabant weten aan Hart van Nederland.

Het slachtoffer is een 86-jarige man uit het nabijgelegen Beek en Donk, laat de politie weten. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van het ongeluk. De verkeersongevallenanalyse (VOA) is ter plekke om onderzoek te doen, laat de woordvoerder weten.