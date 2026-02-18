Vrouw (86) overleden na aanrijding, bestuurder mogelijk onder invloed

Een 86-jarige vrouw uit Oosterhout is dinsdagavond aan haar verwondingen overleden na een ongeval met een auto. Dat meldt de politie woensdag op X. De bestuurder was vermoedelijk onder invloed.

Het ongeluk gebeurde rond 12.45 uur aan de Paterserf in de Brabantse stad. De bejaarde vrouw werd geschept door een auto en raakte daarbij zwaargewond. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, maar schrijft op X dat de bestuurder vermoedelijk onder invloed was. De uitslag van het bloedonderzoek moet dat nog uitwijzen.