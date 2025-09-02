Twee automobilisten gewond bij frontale botsing in Oosterhout

Twee automobilisten zijn dinsdagochtend rond 10.15 uur aan de Weststadweg in Oosterhout frontaal op elkaar gebotst. Beide bestuurders raakten bekneld. De brandweer heeft hen uit de voertuigen bevrijd, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat een 53-jarige man uit Dongen en een 19-jarige man uit Krimpen aan de Lek gewond zijn geraakt. Volgens een woordvoerder belandde de auto van de 53-jarige op de weghelft van de 19-jarige.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat een van de bestuurders onwel is geraakt. Ook wordt gekeken naar eventueel alcoholgebruik.

De weg, die parallel langs de A59 loopt, is tijdelijk afgesloten.