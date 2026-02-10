Man zakt door dak van tankstation en raakt zwaargewond

Een man is dinsdagochtend ernstig gewond geraakt nadat hij door het dak van een tankstation aan de Provincialeweg in Oosteind is gezakt. Het slachtoffer viel daarbij meerdere meters naar beneden.

Hulpdiensten rukten massaal uit. De man is met spoed per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Tilburg. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekendgemaakt.

Onderzoek

De politie heeft het tankstation afgezet om onderzoek te doen naar de toedracht van het incident. Hoe de man op het dak terechtkwam en waardoor hij erdoorheen zakte, wordt nog onderzocht.