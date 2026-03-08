Volg Hart van Nederland
Auto zwaar beschadigd na botsing tegen boom in Oirschot, man gewond

Ongeluk

Vandaag, 13:26

In Oirschot is zondagochtend een ernstig ongeval gebeurd. Een auto reed op de Eindhovensedijk tegen een boom aan en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder, een man, raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat twee ambulances met spoed ter plaatse kwamen. Ook is een traumahelikopter opgeroepen. De man is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de woordvoerder was de man nog aanspreekbaar nadat het ongeluk was gebeurd.

Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

