Twee monteurs gewond door gasexplosie in Nuland, woning zwaar beschadigd

Een woning aan de Nieuwstraat in Nuland is maandagmiddag zwaar beschadigd geraakt door een gasexplosie. Daarbij zijn twee monteurs gewond geraakt, schrijft Omroep Brabant. Zij zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens omwonenden werd op het moment van de explosie gewerkt aan de verwarmingsketel van de woning. Het huis werd al geruime tijd gerenoveerd en zou bijna klaar zijn voor oplevering. Hoe de explosie precies kon ontstaan, wordt onderzocht.

Door de kracht van de ontploffing raakte niet alleen de woning zwaar beschadigd. Ook het dak en de gevel van een naastgelegen huis werden ontzet. Op straat lagen na de explosie bakstenen en andere brokstukken verspreid.

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Na de explosie brak brand uit aan de achterkant van de woning. Buurtbewoners probeerden met een brandslang te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden.

Harde knal

Volgens omwonenden behoren de woningen tot een woningcorporatie en werden ze gerenoveerd. Bij de getroffen woning vonden extra werkzaamheden plaats nadat de vorige bewoner was overleden. Daarbij werd onder meer de verwarmingsinstallatie vervangen, valt te lezen op de Brabantse nieuwssite.

Een buurtbewoonster vertelt dat ze een harde knal hoorde en vervolgens een grote stofwolk zag. Volgens haar konden de twee monteurs zichzelf in veiligheid brengen en het huis op tijd verlaten.