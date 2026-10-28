Glazenwasser in brand na ongeval met hoogspanningskabel

Een glazenwasser in het Noord-Brabantse Nuenen is woensdag ernstig gewond geraakt. Tijdens werkzaamheden bij een bedrijfspand zou de man met zijn borstel een hoogspanningskabel geraakt hebben. Door de enorme stroomschok die volgde, stond de man zelfs korte tijd in brand.

Aan de Collseweg in Nuenen is een glazenwasser woensdagmiddag een bedrijfspand aan het schoonmaken met een lange borstel. Wanneer de man naar een ander deel van het pand loopt, raakt de borstel een hoogspanningskabel die boven het terrein loopt. Een enorme knal volgt en door de stroomschok blijft niets van de borstel over.

De man zou door deze stroomschok zelfs korte tijd in brand hebben gestaan, maar kon worden geblust voordat hulpdiensten arriveerden. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Het gebied rond het incident is afgezet. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend.