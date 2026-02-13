Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Dode bij ongeluk met vrachtwagen op A27 bij Nieuwendijk

Dode bij ongeluk met vrachtwagen op A27 bij Nieuwendijk

Ongeluk

Vandaag, 10:11

Link gekopieerd

Bij een ernstige aanrijding op de A27 ter hoogte van Nieuwendijk is vrijdagochtend een 58-jarige inwoner uit Culemborg om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Rijkswaterstaat laat weten dat de vertraging snel oploopt. Automobilisten worden op dit moment bij knooppunt Gorinchem omgeleid via Zaltbommel.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen wat de oorzaak van het ongeluk is.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.