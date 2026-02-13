Dode bij ongeluk met vrachtwagen op A27 bij Nieuwendijk

Bij een ernstige aanrijding op de A27 ter hoogte van Nieuwendijk is vrijdagochtend een 58-jarige inwoner uit Culemborg om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Rijkswaterstaat laat weten dat de vertraging snel oploopt. Automobilisten worden op dit moment bij knooppunt Gorinchem omgeleid via Zaltbommel.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen wat de oorzaak van het ongeluk is.