Twintig bestuurders betrapt op filmen ongeluk A17: 439 euro boete

Twintig bestuurders zijn woensdagmiddag op de bon geslingerd nadat ze waren betrapt op het maken van foto’s van de nasleep van een ongeval op de A17.

Bij het incident viel een grijpbak van een kraan op het asfalt, waardoor de weg langere tijd afgesloten was. Inmiddels is de snelweg weer vrijgegeven.

Onveilig en respectloos gedrag

De politie meldt dat het maken van foto's tijdens het rijden onveilig en onverantwoord is, omdat bestuurders hun aandacht niet bij het verkeer houden en zo de kans op ongelukken vergroten. Ook benadrukt de politie dat dit respectloos is tegenover eventuele slachtoffers, omdat filmers niet weten wat er precies is gebeurd.

Filmen op een openbare weg is op zich toegestaan, maar telefoneren of filmen tijdens het rijden blijft strafbaar. "Het gebeurt helaas vaker, maar twintig bestuurders die met hun telefoon op de snelweg bezig zijn, is wel veel", zegt een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.

Alle betrapte bestuurders kunnen binnenkort een boete van 439 euro op de deurmat verwachten.