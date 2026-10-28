Auto rijdt dwars door gevel van slagerij in Mierlo

In een slagerij in het Noord-Brabantse Mierlo is woensdagmiddag een auto door de gevel gereden. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar de schade aan het pand is aanzienlijk. Het pand werd tijdelijk ontruimd, maar na controle van de brandweer kon het personeel weer terug het pand in.

De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De auto is inmiddels weggesleept en de politie bekijkt camerabeelden van winkels in de buurt.

Vermoedelijk wilde de bestuurder rechtdoor een parkeerplaats op rijden en ging het toen mis, vertelt de eigenaar van de slagerij aan Omroep Brabant.