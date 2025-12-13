Volg Hart van Nederland
Tiener (18) overleden na vermoedelijke aanrijding in Maren-Kessel

Ongeluk

Vandaag, 07:43 - Update: 2 uur geleden

Langs de Kesselseweg in Maren-Kessel is zaterdagochtend rond 03.40 uur een overleden man (18) uit Berlicum gevonden. Hij had verwondingen en is vermoedelijk aangereden.

Ongeveer twintig minuten later hield de politie in de omgeving een 23-jarige man uit Maren-Kessel aan. Hij wordt ervan verdacht als bestuurder van een bestelbus bij het incident betrokken te zijn. Het voertuig is in beslag genomen voor sporenonderzoek.

De vermoedelijke plaats van de aanrijding en de plek waar de bestelbus werd aangetroffen zijn afgezet. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau.

