Nog steeds geen duidelijkheid over toedracht van dood Lars (18) in Maren-Kessel

Ongeluk

Vandaag, 16:44

Link gekopieerd

De politie heeft op dit moment geen aanwijzingen dat de 18-jarige man, die op zaterdag 13 december dood werd gevonden langs de weg in Maren-Kessel, door een misdrijf om het leven is gekomen. Eerder onderzoek wees uit dat het slachtoffer is overreden en dat hij op dat moment niet op zijn fiets zat.

Een voorbijganger trof het lichaam rond 03.40 uur aan op de Kesselseweg in de Brabantse plaats. De politie gaf die dag aan, op basis van zijn verwondingen, te vermoeden dat een aanrijding hem fataal is geworden.

Een 23-jarige bestuurder van een bestelbus uit Maren-Kessel werd diezelfde zaterdag aangehouden. Hij werd een dag later vrijgelaten en is inmiddels geen verdachte meer.

De dood van de 18-jarige Lars uit Berlicum blijft vooralsnog gehuld in mysterie:

Dode man gevonden in Maren-Kessel, waarschijnlijk aangereden
0:26

Dode man gevonden in Maren-Kessel, waarschijnlijk aangereden

Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer rond 02.10 uur aankwam op de Kesselseweg. De politie laat dinsdag weten dat ze de afgelopen dagen 'enorm veel onderzoek' heeft gedaan naar voertuigen die op dat tijdstip over de weg reden. Ook zijn alle betrokken bestuurders gehoord. Dat heeft volgens de politie niet geleid tot een eenduidige conclusie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

