Fietsster overleden na botsing met auto in Made

Donderdagmiddag is een fietsster om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk in het Noord-Brabantse Made. Dat meldt de politie. De vrouw kwam in botsing met een auto en overleed ter plekke.

Het ongeval gebeurde rond 14.10 uur op de Tuinbouwweg. De hulpdiensten rukten massaal uit. Naast politie en ambulances, kwam er ook een traumahelikopter ter plaatse. Ondanks de inzet, mocht de hulp niet meer baten.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De weg is voorlopig afgesloten voor onderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden.