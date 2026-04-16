Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Fietsster overleden na botsing met auto in Made

Ongeluk

Vandaag, 16:19

Link gekopieerd

Donderdagmiddag is een fietsster om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk in het Noord-Brabantse Made. Dat meldt de politie. De vrouw kwam in botsing met een auto en overleed ter plekke.

Het ongeval gebeurde rond 14.10 uur op de Tuinbouwweg. De hulpdiensten rukten massaal uit. Naast politie en ambulances, kwam er ook een traumahelikopter ter plaatse. Ondanks de inzet, mocht de hulp niet meer baten.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De weg is voorlopig afgesloten voor onderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.