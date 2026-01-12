Overleden persoon gevonden in auto op parkeerplaats in Made

Op een parkeerplaats aan Den Deel in Made is een overleden persoon gevonden in een auto. De parkeerplaats ligt tussen verschillende winkels.

De brandweer heeft een tent geplaatst om de auto af te schermen. De omgeving is afgezet met linten.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met mensen die in de buurt waren. Over de identiteit van de overleden persoon is nog niets bekend.