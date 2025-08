Dode en zwaargewonde bij ongeluk met meerdere voertuigen op A2 bij Maarheeze

Een ernstig ongeluk op de A2 bij Maarheeze (Noord-Brabant) heeft in de nacht van zaterdag op zondag het leven gekost aan een man. Een andere man raakte zwaargewond. De derde betrokkene is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De botsing gebeurde rond 01.00 uur en betrof drie auto's, waaronder een taxi en een personenauto met Spaans kenteken. Wat er precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. De politie is bezig met onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Door de aanrijding was een deel van de snelweg richting het zuiden lange tijd afgesloten. Hulpdiensten rukten groots uit, onder meer met meerdere ambulances en een traumahelikopter.

De zwaargewonde man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is nog niets bekend. De derde man die in het ziekenhuis is gecontroleerd, zou er volgens eerste berichten beter aan toe zijn.