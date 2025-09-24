'Been man gespiesd na val over hekje in Liessel'

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Woensdagmiddag is een man gewond geraakt nadat hij op een hekje viel bij een tuin in het Noord-Brabantse Liessel.

Volgens een correspondent ter plaatse viel de man over het hekje toen hij achteruitliep. Zijn been zou daarbij zijn gespiesd door de spijlen.

De man is door ambulancepersoneel nagekeken, meldt Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hoe ernstig hij gewond is geraakt, is nog niet duidelijk.