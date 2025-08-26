Terug

Dode bij verkeersongeval op N615 in Lieshout

Ongeluk

Vandaag, 17:20

Op de Provincialeweg N615 in Lieshout heeft dinsdagavond een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie waren meerdere voertuigen bij het incident betrokken. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

Bij het ongeluk kwam één persoon om het leven. Het hondje van het slachtoffer, dat ook in de auto zat, bleef ongedeerd en is volgens Omroep Brabant opgevangen door omstanders.

Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van het ongeluk is nog niets bekendgemaakt. De politie zegt later met meer informatie te komen.

