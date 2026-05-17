Vier mensen naar ziekenhuis na mogelijke koolmonoxidevergiftiging

Vier mensen zijn zondagavond ter controle naar het ziekenhuis gebracht nadat in een woning aan de Ferdinand Bolstraat in Kaatsheuvel een te hoge concentratie koolmonoxide werd gemeten. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Volgens de woordvoerder is aan de mensen in de naastgelegen woningen ook gevraagd hun huis tijdelijk te verlaten. De brandweer heeft daar metingen uitgevoerd. Toen de concentratie koolmonoxide in deze woningen niet verhoogd bleek, konden zij weer terug naar huis.