Man na uren uit kanaal gered dankzij alerte buurtbewoner

Een man is zondagochtend gered uit een kanaal in Helmond dankzij het snelle optreden van een oplettende buurtbewoner. Rond 06.00 uur hoorde de bewoner vanuit zijn woning iemand roepen, melden wijkagenten op Instagram. Hoewel hij vanaf zijn balkon niemand kon zien, vertrouwde hij het niet en schakelde hij de politie in.

Korte tijd later ontdekte hij alsnog een man in het water van het kanaal aan de Kanaaldijk Zuid-West. Toen hij de man aansprak, bleek dat hij in het water was gevallen en er zelf niet meer uit kon komen. Zonder aarzelen belde de bewoner opnieuw de politie en gaf daarbij de exacte locatie door.

Persoonlijk bedankje

Agenten die snel ter plaatse waren, wisten de onderkoelde man uit het kanaal te halen. Ze wikkelden hem in een reddingsdeken om hem tegen verdere afkoeling te beschermen. De man verklaarde al enkele uren in het water te hebben gelegen. Ambulancepersoneel heeft hem ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De politie bracht later op de ochtend een bezoek aan de attente buurtbewoner om hem persoonlijk te bedanken. Hij kreeg een bedankkaart en een doosje Merci als blijk van waardering voor zijn doortastende optreden.