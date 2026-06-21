Auto met kinderen over de kop op A67 bij Helenaveen, bestuurder aangehouden

Een auto met daarin twee vrouwen en twee kinderen is zaterdagavond over de kop geslagen bij een ongeval op de A67 ter hoogte van Helenaveen, Noord-Brabant. De bestuurder van de andere auto is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol en drugs. Dat meldt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland.

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur. De bestuurder van een witte Toyota reed door een nog onbekende oorzaak achterop een rode Citroen. Door de klap sloeg de Citroen over de kop.

In de Citroen zaten de twee vrouwen en twee kinderen. Zij raakten allemaal lichtgewond. Ambulancepersoneel heeft de slachtoffers nagekeken, waarna zij voor verdere behandeling naar een ziekenhuis zijn gebracht.

Hoe het nu met de slachtoffers gaat, is niet bekend.

Bestuurder aangehouden

De bestuurder van de Toyota, een 34-jarige Engelsman, werd na het ongeval aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van alcohol en drugs.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.